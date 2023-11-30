Депутат Сухарев предложил отменить штрафы за опоздание на работу из-за непогоды

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо, в котором предложил ввести запрет на дисциплинарные взыскания в отношении россиян, опоздавших на работу из-за связанных с погодой форс-мажоров.
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