«Мог передать руль сыну»: новые детали гибели семьи в аварии в Москве

Вдова мужчины, погибшего вместе с двумя сыновьями-подростками в крупной автокатастрофе на юго-востоке столицы в ночь на пятницу, столкнулась со сложностями при оформлении необходимых для похорон документов.
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