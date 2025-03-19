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Взрыв газовых баллонов в Конаково: водитель погиб, последствия оцениваются

Взрыв газовых баллонов в Конаково: водитель погиб, последствия оцениваются

В городе Конаково, Тверская область, произошел взрыв газовых баллонов в автомобиле "Газель". В результате трагического инцидента водитель погиб, а вокруг места происшествия зафиксированы повреждения.

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