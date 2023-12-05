Песков — о номинации журнала Time: Путин играет экстраординарную роль в мире

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя включение президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года журналом Time, заявил, что российский лидер играет экстраординарную роль в мире.
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