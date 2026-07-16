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Анастасию Волочкову госпитализировали в Москве с осложнениями после операции

Анастасию Волочкову госпитализировали в Москве с осложнениями после операции

Балерина Волочкова попала в больницу после проведения 25 концертов Заслуженная артистка России оказалась на больничной койке из-за чрезмерных физических нагрузок в ходе гастрольного тура.

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