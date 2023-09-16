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Сенатор Пушков: Киев будет прорываться в Европу, несмотря на решение по зерну

Сенатор Пушков: Киев будет прорываться в Европу, несмотря на решение по зерну

Сенатор Алексей Пушков поделился в своем Telegram-канале мнением, что Украина продолжит "прорываться" в Европу даже в условиях неопределенности по вступлению в Евросоюз и НАТО, а также шагов ее соседей по блокировке украинской агропродукции.

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