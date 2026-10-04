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Газета.ру

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Скончался глава Московского центра авторской песни Александр Костромин

Скончался глава Московского центра авторской песни Александр Костромин

Ушел из жизни глава Московского центра авторской песни Александр Костромин. Ему было 75 лет, сообщила вдова мужчины в разговоре с ТАСС.

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