Мужчина выстрелил в туристку с двумя детьми на карибском курорте

В Белизе владелец квартиры на Airbnb напал с пистолетом на туристку с двумя детьми. Когда семья ела мороженое на рынке в Бельмопане, вооруженный человек несколько раз выстрелил в них с криком, что он хочет «преподать урок».
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