В Томске будут судить мужчину, укравшего шпица для своей племянницы

АртемПолитикаВ Томске будут судить мужчину, укравшего шпица для своей племянницыВ марте этого года 34-летний томич увидел на улице женщину, которая выгуливала шесть миниатюрных немецких шпицев.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПотеряевВот это новость так новость.Валентин Поляков+Василий ИвановичУкравшего собачку сулят, а укравшую сотни лямов ракову отпускают, закон что дышло...Лада МираА у вас когда нибудь крали собаку ?Василий Ивановичне люблю собак, хотя, я не об этомКомментировать
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