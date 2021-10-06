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В Томске будут судить мужчину, укравшего шпица для своей племянницы

В Томске будут судить мужчину, укравшего шпица для своей племянницы

В марте этого года 34-летний томич увидел на улице женщину, которая выгуливала шесть миниатюрных немецких шпицев.

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Александр Потеряев
Вот это новость так новость.
Валентин Поляков
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Василий Иванович
Укравшего собачку сулят, а укравшую сотни лямов ракову отпускают, закон что дышло...
Лада Мира
А у вас когда нибудь крали собаку ?
Василий Иванович
не люблю собак, хотя, я не об этом

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