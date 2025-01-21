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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • vitaly yanushkevich
    Наша( если так можно сказать) полиция защищает черножепых, они им платят, а зачем защищать русских? Давно уже надо вс..."Ты, короче, поко...
  • Андрей
    А я о чем?"Высмеять в "Правде"
  • Виктор
    Жаль, что ты нигде и никогда ни чему не учился. Тупарь из тупарей!"Высмеять в "Правде"

А деньги «уплыли»: скандал с азербайджанской диаспорой на Камчатке из-за обучения мигрантов получил неожиданное продолжение

А деньги «уплыли»: скандал с азербайджанской диаспорой на Камчатке из-за обучения мигрантов получил неожиданное продолжение

БлокнотРУ Азербайджанская общественная организация «Азери» на Камчатке, которая каких-то два месяца назад похвасталась по поводу получения денег из бюджета, вынуждена кусать локти.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Вопрос: &quot;а что, если диаспора получит лицензию на образовательную деятельность?&quot; не актуален. Вопрос лучше поставить так: а что, если диаспора купит такую лицензию? И ведь продадут! А нужна она им? Они приехали осваивать рынки (это торгаши) и получать субсидии (это бабы) из русского языка им нужны только слова &quot;хочу&quot;, &quot;дай&quot;, &quot;сколько вешать&quot;, и &quot;сколько стоит&quot;...  Остальное всё в рублях - и любого чурека в любой администрации поймут. Капитализьм... Интиграция...
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10 час.
b
borzov
сука, во все щели забьются эти мастурбеки, везде требуют каких-то прав и главное - денег. Всех вон из России, пинками
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7 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
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4 час.

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