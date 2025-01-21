А деньги «уплыли»: скандал с азербайджанской диаспорой на Камчатке из-за обучения мигрантов получил неожиданное продолжение

Сергей Кочегаров

Вопрос: "а что, если диаспора получит лицензию на образовательную деятельность?" не актуален. Вопрос лучше поставить так: а что, если диаспора купит такую лицензию? И ведь продадут! А нужна она им? Они приехали осваивать рынки (это торгаши) и получать субсидии (это бабы) из русского языка им нужны только слова "хочу", "дай", "сколько вешать", и "сколько стоит"... Остальное всё в рублях - и любого чурека в любой администрации поймут. Капитализьм... Интиграция...