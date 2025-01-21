БлокнотРУ Азербайджанская общественная организация «Азери» на Камчатке, которая каких-то два месяца назад похвасталась по поводу получения денег из бюджета, вынуждена кусать локти.
А деньги «уплыли»: скандал с азербайджанской диаспорой на Камчатке из-за обучения мигрантов получил неожиданное продолжение
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Вопрос: "а что, если диаспора получит лицензию на образовательную деятельность?" не актуален. Вопрос лучше поставить так: а что, если диаспора купит такую лицензию? И ведь продадут! А нужна она им? Они приехали осваивать рынки (это торгаши) и получать субсидии (это бабы) из русского языка им нужны только слова "хочу", "дай", "сколько вешать", и "сколько стоит"... Остальное всё в рублях - и любого чурека в любой администрации поймут. Капитализьм... Интиграция...
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10 час.
b
borzov
сука, во все щели забьются эти мастурбеки, везде требуют каких-то прав и главное - денег. Всех вон из России, пинками
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7 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить
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4 час.
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