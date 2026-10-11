Авдеев: после атаки БПЛА свет вернули 80% потребителей

Владимирский губернатор Александр Авдеев сообщил, что после атаки беспилотника на инфраструктурный объект в пригороде энергетики вернули электричество 80% потребителей, а подача тепла и воды идёт без ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Срочный сбор в Кр...
- Украина станет со...
- Международный ден...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым