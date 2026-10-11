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Царьград

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Авдеев: после атаки БПЛА свет вернули 80% потребителей

Авдеев: после атаки БПЛА свет вернули 80% потребителей

Владимирский губернатор Александр Авдеев сообщил, что после атаки беспилотника на инфраструктурный объект в пригороде энергетики вернули электричество 80% потребителей, а подача тепла и воды идёт без ограничений.

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