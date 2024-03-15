Пятница, 1️⃣5️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🛡 Всемирный день защиты прав потребителей 🤝 День добрых дел 🎂День рождения эскалатора 🐻‍❄️ Международный день защиты бельков 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1892 год - изобретатель из Америки Джесси Рено запатентовал первый в мире эскалатор 📔 1892 год - основан футбольный клуб "Ливерпуль" 📔 1897 год - в рамках проводимых в Петербурге "Русских симфонических концертов", состоялась премьера первой симфонии Рахманинова, которая полностью провалилась из-за некачественного исполнения 📔 1906 год - основана британская компания-производитель автомобилей "Роллс-Ройс" 📔 1917 год - император Николай II отрекается от российского престола в пользу брата, что становится одним из ключевых событий революции 1917 года 📔 1962 год - президентом США Джоном Кеннеди подписан "Билль о правах потребителя" 📔 1978 год - звёзды советского музыкального искусства, супруги Галина Вишневская и Мстислав Ростропович лишены гражданства СССР 📔 1990 год - Михаил Горбачёв избирается первым и единственным в истории президентом СССР 📔 1994 год - принята конституция Беларуси 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Арсений, Николай, Иосиф, Федот.