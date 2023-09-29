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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FC 24 получила 50% положительных отзывов в Steam

FC 24 получила 50% положительных отзывов в Steam

29 сентября состоялся полноценный релиз FC 24. Игра получила «смешанные» отзывы в Steam, 290 положительных рецензий на 300 отрицательных.

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