Сергей Собянин одобрил два проекта КРТ на юго-западе и севере Москвы

Планируется создание около 170 тысяч рабочих мест Проекты комплексного развития территорий (КРТ) в районах Ясенево на юго-западе Москвы и Восточное Дегунино на севере города были утверждены мэром столицы Сергеем Собяниным.
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