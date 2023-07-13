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ФАС сделала заявление о ценах на бензин

ФАС сделала заявление о ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с заявлением относительно цен на бензин, сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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Александр
ФАС от чинушей не поступила команда &quot;фас&quot; на повышение цен, они им скомандовали &quot;сидеть&quot;. Вот и вся ФАС, как скажут сверху, так и будет.
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14 час.
Юрий Сидоров
&quot;.....И обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!&quot; Нас держат за стадо баранов. Все просчёты и расходы чиновников и бояр за счет простолюдинов. Нас даже дураками не признают. Мы овцы для стрижки купюр.
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13 час.

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