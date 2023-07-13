Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с заявлением относительно цен на бензин, сообщает PRIMPRESS.
ФАС сделала заявление о ценах на бензин
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
ФАС от чинушей не поступила команда "фас" на повышение цен, они им скомандовали "сидеть". Вот и вся ФАС, как скажут сверху, так и будет.
Ответить
14 час.
Юрий Сидоров
".....И обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!" Нас держат за стадо баранов. Все просчёты и расходы чиновников и бояр за счет простолюдинов. Нас даже дураками не признают. Мы овцы для стрижки купюр.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии