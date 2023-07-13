ФАС сделала заявление о ценах на бензин

ФАС от чинушей не поступила команда "фас" на повышение цен, они им скомандовали "сидеть". Вот и вся ФАС, как скажут сверху, так и будет.

Юрий Сидоров

".....И обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!" Нас держат за стадо баранов. Все просчёты и расходы чиновников и бояр за счет простолюдинов. Нас даже дураками не признают. Мы овцы для стрижки купюр.