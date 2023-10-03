Хейлунд стал Холандом для Манчестера. Но и он не спас «Юнайтед» от поражения

Стамбул — ликует, Манчестер — плачет.автор фото: Getty ImagesСтамбул — ликует, Манчестер — плачет.«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Галатасараю» в матче 2-го тура Лиги чемпионовВ современный футбол необходимо ввести понятие «Севильский синдром».
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