Кулинарный шедевр из картофеля и фарша – гости пальчики оближут

Какой же славянин откажется от картошки? Тем более, если картошка с мясом. Картофель, фаршированный мясом – это восхитительно вкусное блюдо, которое можно приготовить как для узкого семейного круга, так и для праздничного застолья.
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