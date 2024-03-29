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Кулинарный шедевр из картофеля и фарша – гости пальчики оближут

Какой же славянин откажется от картошки? Тем более, если картошка с мясом. Картофель, фаршированный мясом – это восхитительно вкусное блюдо, которое можно приготовить как для узкого семейного круга, так и для праздничного застолья.

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