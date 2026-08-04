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Воронежские новости

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Статистика: рефинансирование кредитов экономит четверть платежа

Статистика: рефинансирование кредитов экономит четверть платежа

В июне объём рефинансирования кредитов увеличился на 25% по сравнению с маем. Клиенты, оформившие перекредитование наличных займов в первом полугодии 2026 года, сократили ежемесячный платёж в среднем на 25% — с 56 до 43 тыс.

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