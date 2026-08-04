Статистика: рефинансирование кредитов экономит четверть платежа

В июне объём рефинансирования кредитов увеличился на 25% по сравнению с маем. Клиенты, оформившие перекредитование наличных займов в первом полугодии 2026 года, сократили ежемесячный платёж в среднем на 25% — с 56 до 43 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии