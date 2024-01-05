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Нижегородский педуниверситет запускает новые проекты для студентов

Нижегородский педуниверситет запускает новые проекты для студентов

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский университет) начинает 2024 год с запуска нового проекта – конструктора непрерывного личностно-профессионального развития студентов.

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