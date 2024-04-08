В России разрабатывают новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3

Госкорпорация Ростех работает над созданием новой тяжелой огнеметной системы ТОС-3. Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев рассказал, что первая опытная машина уже была создана и находится на стадии испытаний.