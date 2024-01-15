В Болгарии призвали убрать из учебников истории упоминания о сотрудничестве с РФ

В Болгарии призвали убрать из учебников истории упоминания о сотрудничестве с Россией. Министр обороны страны заявил, что Болгария должна «правильно» преподносить историю страны, и призвал убрать из учебников упоминания о сотрудничестве и дружбе с Россией.