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Никола Йокич отдал великолепную передачу в матче с «Кингз»

Центровой «Денвера» Никола Йокич отметился красивым эпизодом в матче с «Сакраменто» (121:111). В быстром переходе из обороны в атаку серб провел мяч через всю площадку, и скрытым пасом нашел под кольцом «Кингз» Джеффа Грина, который исполнил открытый бросок сверху.

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