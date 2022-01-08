Никола Йокич отдал великолепную передачу в матче с «Кингз»

Центровой «Денвера» Никола Йокич отметился красивым эпизодом в матче с «Сакраменто» (121:111). В быстром переходе из обороны в атаку серб провел мяч через всю площадку, и скрытым пасом нашел под кольцом «Кингз» Джеффа Грина, который исполнил открытый бросок сверху.