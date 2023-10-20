30 сэйвов Бобровского и передача Куликова помогли «Флориде» обыграть «Торонто»

«Флорида» одержала вторую победу кряду, одолев на домашней арене «Торонто». В Санрайзе (штат Флорида, США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс».
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