Специалист Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки Москвы

Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что на первичном рынке Москвы в I квартале 2024 года активность покупателей была на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
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