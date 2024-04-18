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Специалист Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки Москвы

Специалист Кочетков спрогнозировал рост спроса на новостройки Москвы

Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что на первичном рынке Москвы в I квартале 2024 года активность покупателей была на 38% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

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