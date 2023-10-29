Комиинформ: взрыв резервуара в Коми вызван нарушениями правил безопасности

Betahon

В 60-70 годах правоохранительным органам негласно не рекомендовалось возбуждать уголовные дела по статье "Бандитизм", чтобы кривой уголовной статистики не мешать движению к социализму... В начале 2000 годов прошел ряд убийств(около 70), связанных с руководителями, учеными и крупными специалистами ВПК, которые разбирались органами как бытовые преступления. Вместе с тем в Конгрессе сша еще в прошлом веке не скрывали, что необходимо уничтожать элиту России! Сейчас проходит несколько случаев возникновения ЧП на точках энергетики, которые списывают на нарушение правил безопасности. Причем фашистское киевское руководство приняло решение о проведении диверсий на территории России! Может быть, отбросить "правильную статистику"?...