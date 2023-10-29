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Комиинформ: взрыв резервуара в Коми вызван нарушениями правил безопасности

Комиинформ: взрыв резервуара в Коми вызван нарушениями правил безопасности

Причиной взрыва резервуара нефти в Коми стали нарушения правил безопасности работниками предприятия «Эколайф», которые проводили работы по внутренней очистке резервуара.

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Комментарии
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Betahon
В 60-70 годах правоохранительным органам негласно не рекомендовалось возбуждать уголовные дела по статье &quot;Бандитизм&quot;, чтобы кривой уголовной статистики не мешать движению к социализму... В начале 2000 годов прошел ряд убийств(около 70), связанных с руководителями, учеными и крупными специалистами ВПК, которые разбирались органами как бытовые преступления. Вместе с тем в Конгрессе сша еще в прошлом веке не скрывали, что необходимо уничтожать элиту России! Сейчас проходит несколько случаев возникновения ЧП на точках энергетики, которые списывают на нарушение правил безопасности. Причем фашистское киевское руководство приняло решение о проведении диверсий на территории России! Может быть, отбросить &quot;правильную статистику&quot;?...
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