Оборона ВСУ "посыпалась": штурмовики захватили опорные пункты на Южно-Донецком направлении: свежая сводка с фронта

Рассказываем, что известно о ситуации в Южно-Донецком направлении - 21 февраля.В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие штурмовой группы захватили четыре опорных пункта ВСУ в ходе активного наступления на Южно-Донецком направлении.