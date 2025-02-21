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Царьград

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Оборона ВСУ "посыпалась": штурмовики захватили опорные пункты на Южно-Донецком направлении: свежая сводка с фронта

Оборона ВСУ "посыпалась": штурмовики захватили опорные пункты на Южно-Донецком направлении: свежая сводка с фронта

Рассказываем, что известно о ситуации в Южно-Донецком направлении - 21 февраля.В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие штурмовой группы захватили четыре опорных пункта ВСУ в ходе активного наступления на Южно-Донецком направлении.

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