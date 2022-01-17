«МК»: На охоте с участием главы МВД по Москве и начальника УВД на столичном метрополитене погиб человек

На охоте с участием начальника ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова и главы УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Шабиля Сибанова погиб владелец охотничьего хозяйства в Зубовском районе Тверской области «Луковниково» Вячеслав Сальников.