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«МК»: На охоте с участием главы МВД по Москве и начальника УВД на столичном метрополитене погиб человек

«МК»: На охоте с участием главы МВД по Москве и начальника УВД на столичном метрополитене погиб человек

На охоте с участием начальника ГУ МВД РФ по Москве Олега Баранова и главы УВД на Московском метрополитене генерал-майора полиции Шабиля Сибанова погиб владелец охотничьего хозяйства в Зубовском районе Тверской области «Луковниково» Вячеслав Сальников.

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