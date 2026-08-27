Военкоматы смогут получать расширенные данные о военнообязанных россиянах. В перечень Минобороны входят сведения о доходах, банковских счетах и кредитах, месте работы, бизнесе, ДТП, браке, загранпаспортах, административных и уголовных делах, а также медицинская информация.