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Российские компании стали «лидерами ответственного бизнеса»

Российские компании стали «лидерами ответственного бизнеса»

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Организаторы Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса» наградили лауреатов конкурса – представителей крупных российских компаний, которые уделяют наибольшее внимание вопросам устойчивого развития территорий, сохранения окружающей среды и ответственного подхода к трансформации социальной среды.

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