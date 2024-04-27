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Эксперт по банкротствам Кваша: низкая ключевая ставка выгодна ипотечникам

Эксперт по банкротствам Кваша: низкая ключевая ставка выгодна ипотечникам

Эксперты прогнозируют понижение ключевой ставки к концу года до 13%. Это будет особенно выгодно для тех, кто выплачивает ипотеку и другие кредиты, заявил эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей.

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