Эксперт по банкротствам Кваша: низкая ключевая ставка выгодна ипотечникам

Эксперты прогнозируют понижение ключевой ставки к концу года до 13%. Это будет особенно выгодно для тех, кто выплачивает ипотеку и другие кредиты, заявил эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей.