Эксперт по банкротствам Кваша: низкая ключевая ставка выгодна ипотечникам

Эксперты прогнозируют понижение ключевой ставки к концу года до 13%. Это будет особенно выгодно для тех, кто выплачивает ипотеку и другие кредиты, заявил эксперт по банкротству, юрист Дмитрий Кваша в беседе с Общественной Службой Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии