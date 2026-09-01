Евсеев о дистанционных ударах, которые перекроют логистику между Украиной и Польшей

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру рассказал, что на самом деле ждёт фронт этой осенью, когда мы возьмём Орехов и почему энергосистема Украины рухнет зимой:00:30 – Ситуация на фронте: контрудары ВСУ и тактика "гибкой обороны"; .
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