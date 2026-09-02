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«Я остановился и потерял дар речи. Удивительная история, я этого не ожидал». Коттон — о переходе в ЦСКА

«Я остановился и потерял дар речи. Удивительная история, я этого не ожидал». Коттон — о переходе в ЦСКА

Защитник ЦСКА Алекс Коттон рассказал несколько интересных фактов о себе.Защитник ЦСКА Алекс Коттон рассказал несколько интересных фактов о себе.

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