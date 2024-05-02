Городской субботник.

Весна - это не только время пробуждения природы, но и пора обновления и перемен. Субботник - хорошая традиция, напоминающая, что пора бы привести в порядок свой двор, свою улицу, свой родной город, свою планету и любимый детский сад.
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