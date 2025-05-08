Приезжие рассказали, как осваивают российскую социалку: «У нас в собственности две квартиры»

За одни эти слова надо всю эту шайку гнать из России. Это что такое7 ГОсти. называются, кишлачники позорные!

ЮГ

Юрий Гаврилов

Разве я могу нынешнюю власть в России назвать "наша власть" Нет , не могу. Это власть наглых мигрантов,потому что она всё делает для мигрантов, а не для коренных россиян. Когда в России будет власть для россиян , а не для гастарбайтеров даже и предположить не могу.В перспективе не вижу.