Сегодня чуть ли не каждая выплата новому гражданину или трудовому мигранту вызывает новую волну народного гнева.
Приезжие рассказали, как осваивают российскую социалку: «У нас в собственности две квартиры»
Комментарии
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Tania Еременко
За одни эти слова надо всю эту шайку гнать из России. Это что такое7 ГОсти. называются, кишлачники позорные!
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8 час.
Регина Толстоброва
Какие бесстыжие. еще и хвастаются.
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7 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Разве я могу нынешнюю власть в России назвать "наша власть" Нет , не могу. Это власть наглых мигрантов,потому что она всё делает для мигрантов, а не для коренных россиян. Когда в России будет власть для россиян , а не для гастарбайтеров даже и предположить не могу.В перспективе не вижу.
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7 час.
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