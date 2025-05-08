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Приезжие рассказали, как осваивают российскую социалку: «У нас в собственности две квартиры»

Приезжие рассказали, как осваивают российскую социалку: «У нас в собственности две квартиры»

Сегодня чуть ли не каждая выплата новому гражданину или трудовому мигранту вызывает новую волну народного гнева.

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Комментарии
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Tania Еременко
За одни эти слова надо всю эту шайку гнать из России. Это что такое7 ГОсти. называются, кишлачники позорные!
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8 час.
Регина Толстоброва
Какие бесстыжие. еще и хвастаются.
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7 час.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Разве я могу нынешнюю власть в России назвать  &quot;наша власть&quot; Нет , не могу. Это власть наглых мигрантов,потому что она всё делает для мигрантов, а не для коренных россиян. Когда в России будет  власть  для россиян , а не для гастарбайтеров даже и предположить не могу.В перспективе не вижу.
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7 час.
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