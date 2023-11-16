Томатный тартин и пирог с тыквой: чем будут обедать гости саммита АТЭС

РЕН ТВ В Сан-Франциско проходит ужин по случаю встречи представителей стран АТЭС. Корреспондент "Известий" Николай Мастеров побывал в зале, где будет проходить мероприятие, и узнал, чем будут угощать гостей съезда.
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