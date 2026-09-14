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Экономист назвал прогнозируемую стоимость евро к концу сентября

Экономист назвал прогнозируемую стоимость евро к концу сентября

Рынок во многом следует за динамикой нефти и газа, а также за ожиданиями по ключевой ставке Курс евро до конца месяца может колебаться в пределах от 90 до 105 рублей, сообщил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.

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