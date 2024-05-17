Биолог Татаренко: охотничьи собаки плохо уживаются дома с кошками

Собаки охотничьих пород хуже остальных уживаются с кошками в одной квартире. Об этом рассказала мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук ГУП Марина Татаренко в беседе с News.
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