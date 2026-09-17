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Силиконовый грим, травмы и сын под другой фамилией: как заново строила жизнь Анна Дымна из «Знахаря»

Силиконовый грим, травмы и сын под другой фамилией: как заново строила жизнь Анна Дымна из «Знахаря»

Экранный образ юной и хрупкой Марыси из фильма «Знахарь» запомнился миллионам зрителей. Сегодня актрисе Анне Дымне 75 лет, и её внешность сильно изменилась.

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