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Татар-информ

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Китай предупредил о возможном ответе на американские «санкции из ада»

Китай предупредил о возможном ответе на американские «санкции из ада»

Китайская Народная Республика выступает против односторонних ограничений, вводимых без одобрения Организации Объединенных Нацией и опоры на международное право; она торгует со всеми странами мира на основе равенства и взаимной выгоды.

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