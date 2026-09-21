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ДумаТВ

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Ревенко: результаты выборов в Госдуму легитимны, и никто не может их оспорить

Ревенко: результаты выборов в Госдуму легитимны, и никто не может их оспорить

Результаты выборов депутатов Госдумы являются легитимными, и никто не может их оспорить, заявил «Дума ТВ» замруководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко.

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