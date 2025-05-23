В Чите на пять дней перекроют перекрёсток улиц Богомягкова и Новобульварной

С 24 по 28 мая в Чите будет перекрыто движение транспорта на перекрёстке улиц Богомягкова и Новобульварной, напротив здания №42в по Новобульварной, из-за монтажа водоотводного лотка под дорожным полотном.
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