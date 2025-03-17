Какой сегодня праздник: 18 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта пролетарии всего мира отмечают день Парижской коммуны, Крым празднует воссоединение с Россией, Белоруссия – День внутренних войск, а чистюли наводят порядки в ящиках и коробочках.