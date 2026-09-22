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Почему средняя зарплата в 111 тысяч рублей не отражает реальные доходы большинства

Почему средняя зарплата в 111 тысяч рублей не отражает реальные доходы большинства

Каждый раз, когда публикуются свежие данные о средних заработках, в обществе возникает одна и та же дискуссия.

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