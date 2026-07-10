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Газета.ру

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Нардеп Чернев: Украина превратилась из просителя в донора безопасности для НАТО

Нардеп Чернев: Украина превратилась из просителя в донора безопасности для НАТО

Украина из просителя превратилась в донора безопасности для НАТО и важным региональным игроком. Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил руководитель делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев.

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