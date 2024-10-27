15 невероятных фактов о Северной Корее

Всякий что-нибудь да слышал о Северной Корее. Эта страна часто упоминается в новостях, в том числе в контексте поддержки кандидатуры Дональда Трампа на пост президента США или планов программы освоения Луны.
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