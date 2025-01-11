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Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США

Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США

Дональд Трамп© AP Photo / Alex Brandon Будущий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена из-за его бездействия на фоне продолжающихся массовых пожаров в Лос-Анджелесе.

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