Трамп забил тревогу из-за новой катастрофы в США

Дональд Трамп© AP Photo / Alex Brandon Будущий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена из-за его бездействия на фоне продолжающихся массовых пожаров в Лос-Анджелесе.
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