СЦКК: ВСУ сбросили с дрона на Горловку взрывоопасный объект

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили в Telegram-канале, что в ночь на воскресенье, 10 марта, ВСУ сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку.