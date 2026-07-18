Таджикистан хочет занять земли России, чтобы сэкономить

Николай Кузнецов Страна у нас хорошая, вот только жить мне в ней не очень комфортно, пока я вижу как гнобят чиновники и нувориши простых людей, как обманывают безнаказанно мошенники народ, как воруют безнаказанно. Что-то изредка делается, но это просто крохи от нужного. Та же Украина, только в чуть сглаженом и припудреном виде.

Андрей М Так уж мир устроен, что 10% людей — честные, 10% — сознательно нечестные (воры), а оставшиеся 80% — это «серая масса», которая легко может склониться как на одну, так и на другую сторону. Это не моя теория.....