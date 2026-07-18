Царьград Коллаж Царьграда Таджикистан договаривается с Россией о предоставлении земель своим фермерам для выращивания масличных культур.
Таджикистан хочет занять земли России, чтобы сэкономить
Комментарии
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Николай Кузнецов
Страна у нас хорошая, вот только жить мне в ней не очень комфортно, пока я вижу как гнобят чиновники и нувориши простых людей, как обманывают безнаказанно мошенники народ, как воруют безнаказанно. Что-то изредка делается, но это просто крохи от нужного. Та же Украина, только в чуть сглаженом и припудреном виде.
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4 н.
Андрей М
Так уж мир устроен, что 10% людей — честные, 10% — сознательно нечестные (воры), а оставшиеся 80% — это «серая масса», которая легко может склониться как на одну, так и на другую сторону. Это не моя теория.....
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4 н.
Андрей М
А вот по поводу законопослушности.... Может фины и послушнее, но не на много... Посмотрите таблицу за 2026 год... https://statbase.ru/datasets/criminality/crime-index-by-country/
Индекс преступности, по странам. Страны - статистика с 2012 по 2026 годы
statbase
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4 н.
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