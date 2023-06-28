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В Иркутске четырехлетняя девочка пострадала от падения скамьи в сквере

В Иркутске четырехлетняя девочка пострадала от падения скамьи в сквере

Следователи в Иркутске начали проверку инцидента, который произошел в сквере Лебединского.В пресс-службе Следкома Иркутской области сообщили, что 6 июня на четырехлетнюю девочку рухнула незакрепленная скамейка и зажала ее между фонарным столбом.

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