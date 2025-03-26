Зачем Таджикистану малые АЭС? Таджикистан изучает предложение России, связанное со строительством в республике атомной электростанции малой мощности, проект находится на начальной стадии переговоров.
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Зачем Таджикистану малые АЭС? Таджикистан изучает предложение России, связанное со строительством в республике атомной электростанции малой мощности, проект находится на начальной стадии переговоров.
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